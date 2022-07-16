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ЦСКА — «Урал»: Чалов и Гайич выйдут в стартовом составе, Заболотный остался в запасе

ЦСКА и «Урал» объявили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Чалов и Бактиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч 1-го тура РПЛ.

В составе армейцев впервые в официальном матче появится новичок команды, защитник Милан Гайич.

Также у красно-синих с первых минут выйдут Федор Чалов и Константин Кучаев, которые вернулись в команду из аренд. Во второй половине прошлого сезона Чалов играл за «Базель», а Кучаев — за «Рубин».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Гайич, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Елеев, Каптилович, Ушаков, Багринцев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Мамин, Бевеев, Быковский, Евсеев, Коновалов, Гаджимурадов, Цулукидзе, Юшин, Каштанов.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля. Начало — в 15.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ахмат
Спартак

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28%

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ТБ 2.5

25%

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П2

18%

2.75
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Локомотив
Нижний Новгород

П1

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Ростов

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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
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