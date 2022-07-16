ЦСКА и «Урал» объявили составы на матч 1-го тура РПЛ.

В составе армейцев впервые в официальном матче появится новичок команды, защитник Милан Гайич.

Также у красно-синих с первых минут выйдут Федор Чалов и Константин Кучаев, которые вернулись в команду из аренд. Во второй половине прошлого сезона Чалов играл за «Базель», а Кучаев — за «Рубин».

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Гайич, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Елеев, Каптилович, Ушаков, Багринцев, Ермаков, Лукин, Заболотный, Яковлев, Гайч.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Шатов, Подберезкин, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Железнов, Бикфалви.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Мамин, Бевеев, Быковский, Евсеев, Коновалов, Гаджимурадов, Цулукидзе, Юшин, Каштанов.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля. Начало — в 15.00 (мск).