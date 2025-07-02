ЦСКА улучшил условия контракта Кисляка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев улучшил условия контракта полузащитника Матвея Кисляка.

«Мы улучшили контракт Матвея Кисляка даже без продления, потому что он это заслужил. Но находимся в диалоге с его агентом и с самим Матвеем. Несмотря на длительный срок контракта, мы готовы подписать новое соглашение на еще более улучшенных условиях. То есть мы здесь гибки», — цитирует Бабаева ТАСС.

Действующее соглашение футболиста с армейским клубом рассчитано до конца июня 2028 года.

Кисляк — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2024/25 на счету 19-летнего хавбека 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей. Также в 2025 году Кисляк дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Гренады (5:0).