ЦСКА сыграет с «Локомотивом», «Краснодар» примет «Оренбург» в заключительном туре РПЛ сезона-2025/26

РПЛ опубликовала расписание матчей заключительных восьми туров сезона-2025/26.

Игры последнего, 30-го тура пройдут 17 мая и начнутся все в одно время — в 18.00 (мск).

В этот день ЦСКА примет «Локомотив», «Краснодар» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом».

30-й тур

17 мая (воскресенье)

18:00 «Ростов» — «Зенит»

18:00 «Краснодар» — «Оренбург»

18:00 «Крылья Советов» — «Акрон»

18:00 ЦСКА — «Локомотив»

18:00 «Рубин» — «Пари НН»

18:00 «Балтика» — «Динамо»

18:00 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

18:00 «Сочи» — «Ахмат»

После 21 тура чемпионата России сезона-2025/26 турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 46 очками. На втором месте располагается «Зенит» (45 очков), на третьем — «Локомотив» (41). Четвертая позиция у «Балтики» (39), пятая — у ЦСКА (36), шестая — у «Спартака» (35).

По итогам прошлого сезона чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар».

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