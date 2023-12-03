ЦСКА — «Ростов»: хозяева ведут в счете после первого тайма

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ЦСКА ведет после первого тайма матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» —1:0.

Единственный мяч в первой половине забил нападающий Федор Чалов с пенальти на 4-й минуте.

По ходу матча идет сильный снегопад. Персонал с лопатами расчищает линии штрафной.

«СЭ» проводит текстовую трансляцию встречи.