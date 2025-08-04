ЦСКА решает с «Аль-Джазирой» вопрос перевода 5 миллионов евро за трансфер Роши

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Виллиан Роша успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Аль-Джазиру».

Клубам осталось решить вопрос по переводу денежных средств за трансфер футболиста армейцев. Финальная сумма трансфера составит около 5 миллионов евро. Как только деньги поступят на счет ЦСКА, Роша подпишет контракт с клубом из ОАЭ. Презентация 30-летнего бразильца планируется на этой неделе.

Защитник выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Он провел 106 матчей за армейцев, забил 7 мячей и сделал 9 голевых передач.

