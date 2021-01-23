ЦСКА разгромил сборную свободных агентов со счетом 7:0

ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в матче на сборах в Кампоаморе (Испания) — 7:0.

В составе армейцев отличились Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин. Эта встреча стала первой для красно-синих на зимних сборах.

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ЦСКА — «Сборная свободных агентов» — 7:0 (6:0)

Голы: Чалов, 6 (1:0). Магнуссон, 14 (2:0). Ахметов, 22 (3:0). Сигурдссон, 33 (4:0). Влашич, 39 — с пенальти (5:0). Дзагоев, 45 (6:0). Шкурин, 87 (7:0).

23 января. Кампоамор. Стадион «Кампоамор».

Всё! Крупная победа в первом матче зимних сборов #Кампоамор2021??! pic.twitter.com/CQG0ta4IzX — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 23, 2021

ЦСКА проведет в Кампоаморе два сбора, команда будет находиться в Испании до 19 февраля.