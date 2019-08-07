ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 65-летием

ЦСКА поздравил бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева с днем рождения. Сегодня известному специалисту исполняется 65 лет.

Вместе с ЦСКА Газзаев трижды выигрывал чемпионат России, четырежды – Кубок России и дважды – Суперкубок страны. В 2005 году он привел команду к первой в российской истории победе в Кубке УЕФА.