ЦСКА поздравил Валерия Газзаева с 65-летием

ЦСКА поздравил бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева с днем рождения. Сегодня известному специалисту исполняется 65 лет.
Вместе с ЦСКА Газзаев трижды выигрывал чемпионат России, четырежды – Кубок России и дважды – Суперкубок страны. В 2005 году он привел команду к первой в российской истории победе в Кубке УЕФА.
🥇🥇🥇 3 чемпионата России— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2019
🏆🏆🏆🏆 4 Кубка России
🏆🏆 2 Суперкубка России
🏆 Кубок УЕФА
Приведшему #ЦСКА к 10 титулам Валерию Газзаеву — 65! С днём рождения! 🔵🔴 pic.twitter.com/7Dk36KsQd1
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