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ЦСКА поздравил Щенникова с днем рождения подборкой всех его голов

18:32
2017 год. Георгий Щенников отмечает гол в ворота &quot;Янг Бойз&quot; в отборочном турнире Лиги чемпионов. Фото Reuters
2017 год. Георгий Щенников отмечает гол в ворота &quot;Янг Бойз&quot; в отборочном турнире Лиги чемпионов. Фото Reuters
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ЦСКА в официальном Twitter поздравил с днем рождения защитника Георгия Щенникова. В честь 29-летия футболиста армейцы опубликовали видеоподборку всех его голов в составе клуба.

Щенников играет за основу ЦСКА с 2008 года. На его счету 4 мяча в чемпионате России, 1 — в Кубке России и 3 — в еврокубках.

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