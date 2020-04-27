ЦСКА поздравил Щенникова с днем рождения подборкой всех его голов

ЦСКА в официальном Twitter поздравил с днем рождения защитника Георгия Щенникова. В честь 29-летия футболиста армейцы опубликовали видеоподборку всех его голов в составе клуба.

В честь дня рождения @GShchennikov42 собрали для вас его голы ??? pic.twitter.com/PszAbFzsht — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 27, 2020

Щенников играет за основу ЦСКА с 2008 года. На его счету 4 мяча в чемпионате России, 1 — в Кубке России и 3 — в еврокубках.