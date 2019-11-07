ЦСКА поздравил с 16-летием своего вратаря Торопа — самого юного футболиста РПЛ
13:45
ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил с 16-летием своего юного вратаря Владислава Торопа.
Армейцы заявили Торопа на сезон 9 августа. 16-летний вратарь стал самым юным футболистом РПЛ-2019/20. Пока на счету футболиста только три матча за молодежную команду ЦСКА.
Поздравляем с днём рождения голкипера армейцев Владислава Торопа! ?? pic.twitter.com/zmeHqurIU2— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 7, 2019
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