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ЦСКА поздравил Олича с юбилеем. Помните будущего футболиста «Баварии» в РПЛ?

10:49

ЦСКА поздравил с днем рождения бывшего нападающего клуба Ивицу Олича. Хорвату сегодня исполнилось 40 лет.

Олич защищал цвета ЦСКА с 2003 по 2006 год. На его счету 112 матчей и 41 гол во всех турнирах. На его счету три титула чемпиона, два Кубка, два Суперкубка России и победа в Кубке УЕФА в 2005 году.

В январе 2007 года Олич перешел в «Гамбург», впоследствии играл в «Баварии» и «Вольфсбурге», а завершил карьеру в 2017 году в «Мюнхене 1860». После этого он вошел в штаб сборной Хорватии и ассистировал Златко Даличу на ЧМ-2018, где команда завоевала серебро.

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