ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с 30-летием

ЦСКА поздравил защитника команды Мариу Фернандеса с днем рождения. Сегодня, 19 сентября футболисту исполняется 30 лет.

«СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня 30-летие! Feliz aniversario, Mario (в переводе с португальского — «С юбилеем, Марио!» — прим. «СЭ»)», — говорится в публикации пресс-службы красно-синих.

Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также один раз выигрывал Кубок страны. В 2016 году игрок получил российское гражданство, за сборную России дебютировал в 2017 году. В составе национальной команды Фернандес дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018.