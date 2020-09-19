ЦСКА поздравил Мариу Фернандеса с 30-летием
ЦСКА поздравил защитника команды Мариу Фернандеса с днем рождения. Сегодня, 19 сентября футболисту исполняется 30 лет.
«СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня 30-летие! Feliz aniversario, Mario (в переводе с португальского — «С юбилеем, Марио!» — прим. «СЭ»)», — говорится в публикации пресс-службы красно-синих.
Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году. Вместе с армейцами он трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также один раз выигрывал Кубок страны. В 2016 году игрок получил российское гражданство, за сборную России дебютировал в 2017 году. В составе национальной команды Фернандес дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018.
СуперМарио, защитник #ЦСКА и @TeamRussia отмечает сегодня 30-летие! Feliz anivers?rio, Mario! ?? #ЦСКА pic.twitter.com/PHNdy34iX0— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 19, 2020