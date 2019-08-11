ЦСКА попросил "Сочи" продлить безголевую серию, чтобы не произошло "катаклизмов"

Официальный Twitter ЦСКА ответил на шуточный пост "Сочи" перед матчем 5-го тура РПЛ. Южане пошутили над собственной безголевой серией, предположив, что может произойти, когда им удастся-таки забить гол: "Пойдет снег", "Акинфеев завершит карьеру", "вернется Игнашевич" или "Гол отменят (ВАР)".

"Чтобы обошлось без таких катаклизмов, лучше сегодня не забивайте", - говорится в сообщении ЦСКА.

Чтобы обошлось без таких катаклизмов, лучше сегодня не забивайте 😁⛔️ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2019

ЦСКА - "Сочи": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 11 августа 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск)