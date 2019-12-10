ЦСКА показал ролик с подборкой спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоподборку спорных решений арбитра Василия Казарцева на матче 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

После матча президент московского клуба Евгений Гинер назвал судейство Казарцева беспределом. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что Казарцев отработал отличный матч.

— Главный арбитр провел достойный матч" (с) А. Егоров. Очень «достойный» матч Казарцева, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Главный арбитр провел достойный матч» (с) А. Егоров



Очень «достойный» матч Казарцева ? #КраснодарЦСКА pic.twitter.com/babQ4ZRDyI — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 10, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр