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ЦСКА показал ролик с подборкой спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»

12:33
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоподборку спорных решений арбитра Василия Казарцева на матче 19-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

После матча президент московского клуба Евгений Гинер назвал судейство Казарцева беспределом. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что Казарцев отработал отличный матч.

— Главный арбитр провел достойный матч" (с) А. Егоров. Очень «достойный» матч Казарцева, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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