ЦСКА показал фото Акинфеева и Алексея Березуцкого, намекнув на их длительное пребывание в клубе

ЦСКА в клубных соцсетях опубликовал фото капитана команды Игоря Акинфеева и заместителя генерального директора армейцев по спортивным вопросам Алексея Березуцкого.

Пресс-служба армейцев, вероятно, намекает на длительное пребывание обоих в составе московского клуба. 34-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА, 38-летний Березуцкий с 2000 года в команде, а после завершения карьеры игрока занял административную должность.

«Годы идут, лица не меняются», — подписала пост пресс-служба ЦСКА.