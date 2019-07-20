19:32 | Футбол — РПЛ

ЦСКА открыл счет в матче с "Оренбургом"

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ЦСКА открыл счет в матче 2-го тура российской премьер-лиги с "Оренбургом".

На 30-й минуте встречи Никола Влашич получил передачу около чужой штрафной и обыграв двоих соперников, отправил мяч под правую штангу ворот Александра Довбни.

 

ЦСКА - Оренбург

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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