ЦСКА открыл счет в матче с "Оренбургом"

ЦСКА открыл счет в матче 2-го тура российской премьер-лиги с "Оренбургом".
На 30-й минуте встречи Никола Влашич получил передачу около чужой штрафной и обыграв двоих соперников, отправил мяч под правую штангу ворот Александра Довбни.
🔥 Первый гол матча в исполнении Николы Влашича.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 20, 2019
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