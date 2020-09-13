ЦСКА опроверг информацию о гостевом секторе на дерби со «Спартаком»
На матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Спартак» гостевой сектор задействован не будет. Об говорится в заявлении на сайте московских армейцев.
«Перед матчем ЦСКА — «Спартак», который состоится 13 сентября на «ВЭБ Арене», в интернете появилась информация, что для болельщиков гостей выделен сектор 517, куда будут направляться зрители с атрибутикой команды соперника, — говорится в сообщении. — ЦСКА заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Как и сообщалось ранее, гостевого сектора не будет в соответствии с санитарным регламентом РПЛ».
Матч ЦСКА — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/o-dopuske-na-derbi/