ЦСКА объявил о продлении контрактов Игнашевича и братьев Березуцких

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили свои контракты с командой, информирует клубная пресс-служба. Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил "СЭ", что новые соглашения с футболистами будут подписаны еще на один сезон.

Василий и Алексей Березуцкие дебютировали в ЦСКА в 2002 году. На счету Василия 492 матча в составе клуба и 13 голов, у Алексея - 473 игры и 10 забитых мячей. Братья Березуцкие являются 6-кратными чемпионами России в составе красно-синих и 7-кратными победителями Кубка России. Кроме того, они шесть раз выигрывали Суперкубок России, а в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА.

Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и за это время он провел 505 матчей в составе команды, забив 45 голов. Отметим, что 37-летний футболист пять раз становился чемпионом страны в составе армейцев, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также побеждал вместе с командой в Кубке УЕФА.