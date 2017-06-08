ЦСКА объявил о продлении контрактов Игнашевича и братьев Березуцких

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие, а также Сергей Игнашевич продлили свои контракты с командой, информирует клубная пресс-служба. Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил "СЭ", что новые соглашения с футболистами будут подписаны еще на один сезон.
Василий и Алексей Березуцкие дебютировали в ЦСКА в 2002 году. На счету Василия 492 матча в составе клуба и 13 голов, у Алексея - 473 игры и 10 забитых мячей. Братья Березуцкие являются 6-кратными чемпионами России в составе красно-синих и 7-кратными победителями Кубка России. Кроме того, они шесть раз выигрывали Суперкубок России, а в 2005 году стали обладателями Кубка УЕФА.
Игнашевич выступает за ЦСКА с 2004 года, и за это время он провел 505 матчей в составе команды, забив 45 голов. Отметим, что 37-летний футболист пять раз становился чемпионом страны в составе армейцев, по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также побеждал вместе с командой в Кубке УЕФА.
🔥 Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продлили контракты! Кажется, вечный двигатель существует, и он внутри наших защитников 😱 #мыЦСКА pic.twitter.com/qZc8GR15i0– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 июня 2017 г.
oleg.bob
Вечные вы наши!
16:38
Sandberg
Прям как на Руси 18 века. На 25 лет в армию)
16:12
King's Bounty IIII
играют или старики или варяги.
15:58
цскамакс
отлично!
15:24
сферический_конь_в_вакууме
Сколько можно-то? Пора парней проводить на заслуженный отдых и взять новичков.
15:10
Sher-Khan
Ну фсё, за оборону я спокоен!
15:09
spetrov
glass99 +1
15:09
Привет от дилетанта!
Пора бы уже и Онопку подписать.
14:26
glass99
А как за них Газзаева высмеивали?
14:26
abs68
год назад первое, сейчас второе, в следующем сезоне третье, продолжайте, продолжайте
14:20
Enich
смешно:)) старперы за весну пропустили 4(!) мяча, один из которых с пенальти, 1 необязательный в дерби:)) у цска все плохо:)) бгбгбгбг
14:13
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Действительно монстры. Они начинали играть, когда еще были живы динозавры. Тех уже нет, а они все играют. Молодцы!
14:13
Жорик Вартанов
NF У ЦСКА выбора нет, смены вменяемой пока не наблюдается, Васин продолжает шибко "радовать". Дотянули, как говорится, вместе со сборной...______________ а как смене появиться если не дают никому шанса??? я понимаю когда один старпер в защите, но 2 центральных старпера это ужас, хотя нам еще лучше, одним конкурентом меньше)
14:00
Фемистоклюс
"Братья-улыбайте")))
13:53
NF
У ЦСКА выбора нет, смены вменяемой пока не наблюдается, Васин продолжает шибко "радовать". Дотянули, как говорится, вместе со сборной...
13:45
Bibigon2000
подпишите уже пожизненно,чего там... :)
13:35
баламошка
Вампиры хреновы)
13:34
mak3
Зенит верни Данни!!!
13:28
qwe20
пенсионеры
13:18
Helicopter
Ожидаемо. Васин в основе, Чернова поднатаскают.
13:10
Jean4
Вот это мастодонты отечественного футбола, снимаю шляпу перед ними, столько лет играть на высоком уровне. Кто бы что не говорил, но повезло коням с ними.
13:07
shpasic
издеваются над человеком с винтом в ступне.
13:06
Очень плохой мальчик
Игнашевичу скоро 38 стукнет,уважуха.
13:05
Mark Krass
ну и славненько, лучше них все равно сейчас никого нет.Джикия неплох, остальные все кутеповы.
13:04