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ЦСКА назвал нового официального технического спонсора

29 июня 2020, 14:07

Испанская компания Joma Sport станет официальным поставщиком ЦСКА со следующего сезона. Первая команда, а также молодежный состав, команды академии, ЖФК ЦСКА и сборная армейских ветеранов будут экипированы не только игровыми и тренировочными комплектами, но и повседневной спортивной одеждой и обувью.

Новая коллекция бренда, предназначенная исключительно для ПФК ЦСКА, будет представлена в сезоне-2020/21.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/joma-sport-ofitsialnyy-tekhnicheskiy-sponsor-pfk-cska/?fbclid=IwAR0-tpzHfdaS3OkzNNbRdVFAWdmK3N3Z4hCrQ2H88X2lbzZGrXALBRtcPRY

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