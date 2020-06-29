ЦСКА назвал нового официального технического спонсора

Испанская компания Joma Sport станет официальным поставщиком ЦСКА со следующего сезона. Первая команда, а также молодежный состав, команды академии, ЖФК ЦСКА и сборная армейских ветеранов будут экипированы не только игровыми и тренировочными комплектами, но и повседневной спортивной одеждой и обувью.

Новая коллекция бренда, предназначенная исключительно для ПФК ЦСКА, будет представлена в сезоне-2020/21.