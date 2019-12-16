ЦСКА намерен подать апелляцию на решение комитета по этике об отстранении Гинера от футбола

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев сообщил «СЭ» о возможности подачи апелляции на решение комитета по этике РФС в отношении президента клуба Евгения Гинера. Руководитель армейцев отстранен от футбольной деятельности на три месяца (и на год — условно), а также оштрафован на 1 миллион рублей.

— Пока мы не получили решения комитета по этике — ни мотивировочную, ни резолютивную части. Но после того, как оно поступит в клуб, рассмотрим возможность подачи апелляции, — сказал Бабаев. — И скорее всего, ее подготовим.

Напомним, что поводом для санкций стало высказывание Гинера о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1). Говоря о работе арбитров в этом сезоне, президент красно-синих сказал, что Егоров «должен застрелиться». (Вячеслав Короткин)