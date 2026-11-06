ЦСКА может сохранить единственное поражение в РПЛ после 14 туров

Армейцы подходят к выезду в Краснодар с наименьшим числом поражений среди всех участников чемпионата.

В первых 13 турах команда Дмитрия Игдисамова проиграла один раз. ЦСКА также одержал семь побед и пять раз сыграл вничью. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 21-12, а в таблице у клуба 26 очков.

У «Краснодара» и «Оренбурга» по два поражения, у остальных команд РПЛ — не меньше трех. Поэтому в случае ничьей или победы над «Краснодаром» ЦСКА останется единственным участником лиги, проигравшим только один матч по итогам 14 туров.

ЦСКА сыграет на выезде 7 ноября. В случае поражения армейцы получат вторую неудачу в сезоне и перестанут быть единственной командой с таким показателем.