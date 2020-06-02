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ЦСКА и «Спартак» сыграют 30 июня

16:35
Матч ЦСКА - &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Матч ЦСКА - &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Стало известно расписание оставшихся матчей Тинькофф-чемпионата России сезона-2019/20.

Яка Бийол (ЦСКА) и&nbsp;Артем Дзюба (&laquo;Зенит&raquo;).Опубликован календарь РПЛ: ЦСКА — «Зенит» сыграют 20 июня

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня и завершится 22 июля.

Центральным матчем 25-го тура станет дерби ЦСКА — «Спартак». Игра состоится 30 июня, начало — в 20.30 по московскому времени.

В первом круге красно-белые обыграли армейцев со счетом 2:1. 4 марта состоялась встреча 1/4 финала Олимп-Кубка России, в которой «Спартак» также оказался сильнее (3:2 д.в.).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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