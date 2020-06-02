ЦСКА и «Спартак» сыграют 30 июня
16:35
Стало известно расписание оставшихся матчей Тинькофф-чемпионата России сезона-2019/20.
Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня и завершится 22 июля.
Центральным матчем 25-го тура станет дерби ЦСКА — «Спартак». Игра состоится 30 июня, начало — в 20.30 по московскому времени.
В первом круге красно-белые обыграли армейцев со счетом 2:1. 4 марта состоялась встреча 1/4 финала Олимп-Кубка России, в которой «Спартак» также оказался сильнее (3:2 д.в.).
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