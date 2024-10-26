ЦСКА и «Факел» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

ЦСКА и «Факел» играют вничью после первого тайма матча 13-го тура чемпионата России — 0:0. Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

В первом тайме армейцы нанесли 2 удара в створ ворот, в воронежцы — 1.

Главный судья матча Кирилл Левников показал две желтые карточку и обе игрокам «Факела» — Ильнуру Альшину и Мохамеду Браими.