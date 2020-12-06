ЦСКА — «Химки» прямая трансляция матча в 19.00
17:30
В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
В первом круге армейцы уверенно обыграли соперника со счетом 2:0.
Следить за матчем ЦСКА — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Химки»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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