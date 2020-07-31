ЦСКА готов заплатить за Бекао 6-8 миллионов евро

По данным «СЭ», ЦСКА сделал официальное предложение «Удинезе» по трансферу Родригу Бекао. Итальянцы хотят выручить за защитника не менее десяти миллионов евро, армейцы же пока готовы заплатить 6-8 миллионов. Стороны ведут переговоры.

Ранее издание Tutto Calciomercato 24 сообщило, что Бекао близок к возвращению в Россию.

24-летний бразилец в прошлом сезоне провел 30 матчей за «Удинезе» и забил один мяч при одной голевой передаче. Он выступал за ЦСКА в сезоне-2018/19, отыграв 36 матчей. (Константин Алексеев)