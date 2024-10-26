ЦСКА — «Факел»: защитник гостей Сенхаджи получил красную карточку

Защитник «Факела» Райан Сенхаджи оставил свою команду в меньшинстве в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА — 0:0.

Сенхаджи получил красную карточку на 66-й минуте за то, что потянул форвада армейцев Сауля Гуарирапу за футболку около штрафной. Главный судья матча Кирилл Левников расценил это нарушение, как фол последней надежды.