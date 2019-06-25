10:58 | Футбол — РПЛ

ЦСКА без Фернандеса вылетел на сбор в Австрию

0
Обсудить

ЦСКА в составе 20 футболистов вылетел на второй предсезонный сбор, который состоится в Австрии, информирует официальный сайт красно-синих. Защитник Мариу Фернандес присоединится к команде позже непосредственно в лагере подготовки футболистов.

Список футболистов выглядит следующим образом:

ВратариИгорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

ЗащитникиВиктор Васин, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов;

ПолузащитникиИльзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов.

НападающиеФедор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.

ЦСКА примет участие в Кубке Париматч Премьер 2019, который пройдет в Австрии. Армейцы встретятся с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-vyleteli-v-avstriyu-na-kubok-match-premer/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ