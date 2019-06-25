ЦСКА без Фернандеса вылетел на сбор в Австрию

ЦСКА в составе 20 футболистов вылетел на второй предсезонный сбор, который состоится в Австрии, информирует официальный сайт красно-синих. Защитник Мариу Фернандес присоединится к команде позже непосредственно в лагере подготовки футболистов.

Список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;



Защитники – Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов;



Полузащитники – Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов.



Нападающие – Федор Чалов, Лассана Н’Диайе, Такума Нисимура.

ЦСКА примет участие в Кубке Париматч Премьер 2019, который пройдет в Австрии. Армейцы встретятся с "Краснодаром" (27 июня), "Спартаком" (30 июня) и "Ростовом" (3 июля).

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