ЦСКА — «Акрон»: Обляков реализовал пенальти

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков увеличил преимущество своей команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» — 3:1.

На 59-й минуте встречи хавбек реализовал 11-метровый, назначенный за фол защитника гостей Марата Бокоева, который сыграл в мяч рукой в своей штрафной.

Гол в ворота «Акрона» стал для Облякова первым в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Акрон».