Цорн сообщил, что "Спартак" не совершал конкретных действий по приобретению Малиновского

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в интервью "СЭ" прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику "Генка" Руслану Малиновскому. Ранее сообщалось, что футболиста хотят приобрести "Аталанта" и "Сампдория".
– В прессе звучали еще две фамилии применительно к красно-белым – Малиновский и МакАллистер. Что по ним?
– К МакАллистеру интерес "Спартак" проявлял до меня. Вели общения с "Брайтоном" и с представителями игрока. Но на тот момент все было решено по "Бока Хуниорс", поэтому не стали даже вникать.
Малиновский в расширенном списке присутствовал. Но конкретных движений по нему никогда не совершали. (Сергей Егоров)
Полностью интервью Томаса Цорна - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/pervoe-intervyu-novogo-generalnogo-direktora-spartaka-tomas-corn-o-zadachah-transferah-i-novoy-filosofii-kluba-1559273/