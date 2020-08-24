Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил игру «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ с железнодорожниками (2:1) и отметил работу главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

«Я вчера в Твиттере написал, что мне нравится «Спартак» Тедеско. Многие не поняли (а некоторые даже обиделись). Пару слов об этом. В прошлый сезон команда была собрана практически с чистого листа. Новая молодая команда. Изначально затачивалась под атакующий, даже ультраатакующий стиль.

Под этот же стиль автор проекта — я думаю можно так его назвать — Томас Цорн привлек одного из лучших перспективных немецких тренеров.

Первые штрихи новой игры проскальзывали уже осенью. Сейчас видно намного большую часть замысла.

Среди тренеров и футбольных специалистов распространено такое наблюдение/правило: игра в защите ставится за полгода, в атаке за год-полтора. Выстроить игру в защите принципиально проще. В нашем чемпионате полно команд, которые симпатично защищаются, ждут момента, убегают втроем-вчетвером в контратаку, снова защищаются. Такой стиль привить довольно просто, многие даже начинающие тренеры с такой задачей отлично справляются. Иное дело — играть в атаку, первым номером. Это намного сложнее, требует другого уровня точности, других взаимодействий. Не перекрывать зоны, а забегать в них, принимать на скорости мяч и точно отдавать партнеру, который тоже должен забежать в свободную зону. На это нужны сотни часов тренировок, работы с мячом.

Это в теории. На практике от тренера ждут результата здесь и сейчас, болельщики, медиа, специалисты, бывшие и будущие тренеры. Особенно в «Спартаке».

Поэтому именно там выстроить атакующую команду практически нереально, но Тедеско, несмотря на все давление, похоже это удается. «Спартак» играет нестандартно, гибко, комбинируются разные подходы в атаке. Наблюдать за атакой «Спартака», в особенности против больших команд, против играющих команд — большое удовольствие.

Без сомнения — Доменико Тедеско — это самый главный актив «Спартака» сейчас. Дадут ему довести начатое до конца, убежден мы увидим еще одну классную команду в нашем футболе. Задергают, а спартачи это умеют лучше всех — значит все по новой. Доставай мочало — начинай сначала", — написал Геркус в своем Telegram-канале.

«Спартак» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 7 баллов и четвертая строчка.

Илья Геркус: «Неловко такое произносить, но мне очень нравится «Спартак» Тедеско»