Цорн подтвердил, что «Спартак» проведет сбор в Сочи

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ подтвердил информацию, что заключительный зимний сбор красно-белые проведут в Сочи.

— В Сочи есть хорошие условия — отель, поля. К тому же там тренировалась сборная России и есть ее положительный опыт. Мы обсудили эту возможность с тренерским штабом и решили провести сбор там. Опять же это удобно с точки зрения акклиматизации и перелетов. Даты? Все даты сборов мы позднее объявим на нашем официальном сайте.

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