Цорн опубликовал видео с тренировки «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки красно-белых перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Игра пройдет в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 (мск).

«Спартак» с 14 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 4-я строчка и 23 балла.

29 октября руководство москвичей объявило об отставке Олега Кононова после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матчей 11-го тура чемпионата России.

Видео Томаса Цорна с тренировки «Спартака» pic.twitter.com/hr109bM5E1 — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) October 4, 2019

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