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Цорн опубликовал видео с тренировки «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

18:02
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки красно-белых перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Краснодара». Игра пройдет в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.00 (мск).

«Спартак» с 14 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 4-я строчка и 23 балла.

29 октября руководство москвичей объявило об отставке Олега Кононова после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в матчей 11-го тура чемпионата России.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Краснодар — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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