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Чемпион СССР Чухлов: «До конца года «Зенит» может вернуться на первое место в РПЛ»

Алексей Михайлов
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Чемпион СССР в составе «Зенита» Борис Чухлов в комментарии «СЭ» оценил выступление петербургской команды в первом круге РПЛ.

После 15 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. С 37 баллами лидирует «Краснодар».

«Я не особо переживаю, что «Зенит» сейчас на втором месте. Впереди много игр. Просто иногда, скажем так, игра не всегда получалась. Некоторые футболисты выпадали из игры, и вот это немножко напрягает. До конца года еще будет три игры, можно вернуться на первое место. Все еще может вернуться на круги своя, тем более, у «Краснодара» будут тяжелые игры [со «Спартаком» и «Локомотивом"]. Самое главное, чтобы у «Зенита» была стабильная, хорошая, качественная игра», — сказал Чухлов «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
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Факел – Динамо
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П
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