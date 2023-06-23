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Чугунов: «Если Марио Фернандес не в форме, он будет мучиться и подводить ЦСКА»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал возможное возвращение в ЦСКА бразильского защитника Марио Фернандеса.

«Мне кажется, большого мастерства и класса у Марио Фернандеса нет, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Чугунова. — Этот человек играл, будем говорить, на физических кондициях, за счет какой-то скорости и самоотверженности. Не лучший вариант брать в команду человека, который уже не имеет мотивации. Я думаю, пользы не будет от этого возвращения никакой. Марио Фернандес, если он не в форме, будет просто мучиться и подводить команду. Но надо знать, в каком он сейчас состоянии. Может, он не предрасположен к полноте. Поэтому тут нельзя судить так категорично. В общем, если приглашать людей такого мастерства и уровня, то это риск очень большой».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.

Источник: Евро-футбол
Марио Фернандес
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

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Спартак

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П
Эдуард Сперцян

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

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Гленн Бейл

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 28 1 4
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Александр Соболев

Спартак

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