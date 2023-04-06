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Сегодня, 15:45

Чугайнов о Пиняеве: «Впереди новое испытание — медными трубами. Молодежь часто на этом ломается...»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Локомотива», бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Сергея Пиняева.

— Владимир Быстров недавно произнес: «Когда мяч доводят до Пиняева, я начинаю кайфовать от футбола». Еще в РПЛ такие игроки есть?

— На ум сразу приходят легионеры во главе с Малкомом и Промесом. Но мне хочется отметить наших ребят. Например, Ваню Сергеева, которого после травмы выпускают на замену в концовке матча с «Уралом», и он двумя изящными касаниями оформляет дубль, приносит «Зениту» важнейшую победу. Чем не повод для восхищения? Или того же Дзюбу возьмем. Гол пяткой в ворота «Нижнего» — маленький шедевр.

Что касается Пиняева, то он никого не оставляет равнодушным. Быстрый, резкий, непредсказуемый. Никогда не знаешь, что сделает в следующую секунду — то ли пас отдаст, то ли пойдет в обводку. Ножки из борьбы не убирает. Соперники с ним церемонятся, а пацан лезет и лезет. Ух, какой характер!

Но впереди новое испытание — медными трубами. Молодежь часто на этом ломается. Если Сережа выдержит, не улетит в облака, не подумает, что уже все умеет, не будет искать виноватых, когда что-то на поле не получается, — станет топовым игроком.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 7 матчах за железнодорожников.

Игорь Чугайнов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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