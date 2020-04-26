Что случилось с Тилом при Тедеско? Отвечает агент Гуса

Официальный представитель полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» сообщила о нынешнем положении игрока в московском клубе.

Прошлым летом красно-белые приобрели голландца за 16 миллионов евро.

— Почему при Кононове Тил играл постоянно, а у Тедеско в основном выходит на замену?

— При Кононове и Тедеско «Спартак» играет по двум разным схемам. У первого Тил был десяткой, а Тедеско ищет более грамотное применение игроку на поле. Мы все ждали весенней части сезона, но коронавирус подпортил нам планы.

— Партнеры просили выяснить ситуацию с руководством «Спартака»?

— Нет, я выполнила свою задачу. Думаю, у них нормальные отношения с клубом, и все вопросы они напрямую уточнить. Вся дальнейшая коммуникация — вне моей компетенции.