Что Кононов сказал об ошибках Максименко в Оренбурге

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Оренбурга" в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2) признал, что голкипер Александр Максименко допустил две результативные ошибки.

- Так сегодня получилось, что наши игроки увлекались атакой и пропускали соперников, - сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции. - Те создавали нам быстрые атаки. Но повторюсь: мы пропустили два гола - один со стандартного положения, второй же был чисто мяч вратаря, который мог распорядиться иначе. Мы пропускали атаки соперника в связи с тем, что достаточно большими силами атаковали. Это неизбежно, когда могут быть такие атаки соперника. По сути мы их предотвращали, и соперник нам не забил с этих атак.

- Как оценить игру Александра Максименко?

- Я сказал: он две ошибки сделал. Понятно, что это повлияло.

"Спартак" занял 5-е место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Красно-белые пропустили вперед ЦСКА, который в параллельной встрече разгромил "Крылья Советов" (6:0).

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