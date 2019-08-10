Что Кокорин и Мамаев читают в колонии

Сотрудники колонии номер 4 в Алексеевке (Белгородская область) продемонстрировали журналистам условия содержания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В частности, были показаны читательские билеты игроков в библиотеке колонии.

Кокорин читает "Братья Карамазовы" (Федор Достоевский), "Жизнь насекомых" (Виктор Пелевин), "Униженные и оскобленные" (Федор Достоевский). Мамаев читает "Записки из подполья" (Федор Достоевский), "Записки из мертвого дома" (Федор Достоевский), "Вердикт" (Джон Гришэм).

Футболисты были этапированы в колонию в начале июля. (Илья Андреев)