Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, задевают ли его слова Андрея Аршавина. Ранее футболист продлил контракт. Новое соглашение подписано по схеме «2+1».

— Фраза Аршавина: «Дзюба играет выше своих возможностей» — так себе комплимент?

— Ахаха. Андрей Сергеевич — специфичный человек, — цитирует Дзюбу «Чемпионат.com». — Это его мнение. Да, я человек волевой, с характером. Но я не согласен с тем, что я прыгнул выше головы.

— Еще он сказал: «В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение».

— Меня это вообще не задевает! Каждый хвалит свое болото. Они считают, что их поколение намного круче. Мы — что ни в чем не уступаем. Они взяли 3-е место на Евро и были очень крутыми, но на чемпионате мира не выступали никогда. Что им мешало? Да и такого единства в команде не было. У них тогда действительно была сильная команда, а я только находил себя. Полностью пришел к тому, что есть сейчас, на чемпионате мира. К понимаю меня самого — своей роли, своим оптимальным функциям. Это могло случиться и раньше, а могло — вообще не случиться. Когда ты выигрываешь, все говорят: какой лидер, какой боец, какой характер! А когда проигрываешь — ой, да он конфликтный и вообще неприятный человек. Анчелотти и Слуцкий рассказывали похожее: как только побеждают, слышат — ой, какие тренеры, какие тактики, как умеют общаться с коллективом! Проигрывают — сразу мягкие, все с ними не так.

Аршавин — прекрасный футболист, никто не сомневается. Но у меня может быть свое мнение о нем. О том, какие вещи он мог бы лучше развить в себе.

— Какие?

— Например, быть более командным футболистом. У сборной его поколения все было как-то разрозненно. Они больше играли за счет индивидуальных качеств. А мы — за счет единства.