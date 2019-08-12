"Что это?" Педро Роша на русском языке обратился к Ещенко

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На снимке 35-летний российский футболист в компании одноклубников смотрит в стационарный бинокль.

На фото видно, что Ещенко, форвард Эсекиэль Понсе и защитник Айртон находятся в веселом расположении духа.

"Делаем настроение", – подписал фото Ещенко.

Нападающий "Спартака" Педро Роша, который выступает на правах аренды за "Крузейру", оставил комментарий под новым постом защитника на русском языке: "Что это?"