Чорлука на русском пожелал удачи Семину

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу.

Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.

— Спасибо Вам за 4 года совместной работы и 4 трофея, желаю Вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере! — написал Чорлука в Instagram.