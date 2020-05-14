Чорлука на русском пожелал удачи Семину
22:30
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поблагодарил главного тренера Юрия Семина за работу.
Ранее руководство клуба объявило о том, что не будет продлевать с Семиным контракт, который заканчивается 31 мая.
— Спасибо Вам за 4 года совместной работы и 4 трофея, желаю Вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере! — написал Чорлука в Instagram.
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