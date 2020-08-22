Член совета директоров «Динамо» Степашин предложил Какнадзе покопать яму

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

— Я тоже могу шутить, как и Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров «Локомотива», — прим. «СЭ»), но, когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером, — это не дело, — приводит слова Степашина «Известия». — Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч — мой друг, чего я не скрывал никогда.

— Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?

— Не обсуждаю это.

— Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?

— Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает.