Член совета директоров «Динамо» Степашин предложил Какнадзе покопать яму
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».
— Я тоже могу шутить, как и Анатолий Мещеряков (председатель совета директоров «Локомотива», — прим. «СЭ»), но, когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером, — это не дело, — приводит слова Степашина «Известия». — Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч — мой друг, чего я не скрывал никогда.
— Что думаете о недавней скандальной встрече гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе с болельщиками клуба?
— Не обсуждаю это.
— Но как отнеслись к его фразе в адрес болельщиков о том, что не они принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб?
— Я очень просто отвечу: футбол, театр и кино для зрителей. Повторю еще раз: футбол для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим. Вот есть здесь, около метро «Динамо», яма, о которой мы с вами уже говорили. Пусть Вася пойдет ее покопает.
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https://iz.ru/1051199/aleksei-fomin/eto-dinamo-kotoroe-cherez-dva-goda-stanet-chempionom