Член исполкома и вице-президент РФС оценил возможность возрождения Кубка лиги

Член исполкома и вице-президент РФС Игорь Каменской рассказал об идее проведения Кубка лиги.

«Кубок лиги? Масса аргументов за и против. Создана рабочая группа, которая должна в течение ближайшего месяца принять решение с учетом мнения всех клубов. Это будет абсолютно коллегиальное решение. Теоретически сохраняется вероятность, что турнир состоится. Но мы как РФС будем принимать решение только после того, как клубы сформируют определенный консенсус.

С учетом того, что сейчас очень большие проблемы с логистикой, с учетом действующего бойкота многих футбольных объединений по посещению футбольных матчей. Клубы считают экономику. Для проведения или непроведения Кубка РПЛ должно быть принято решение большинством клубов на основании экономической целесообразности и наличия зрительского интереса. Тогда исполком рассмотрит этот вопрос», — передает слова Каменского корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.