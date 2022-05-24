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Сегодня, 14:04

Член исполкома и вице-президент РФС оценил возможность возрождения Кубка лиги

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Член исполкома и вице-президент РФС Игорь Каменской рассказал об идее проведения Кубка лиги.

«Кубок лиги? Масса аргументов за и против. Создана рабочая группа, которая должна в течение ближайшего месяца принять решение с учетом мнения всех клубов. Это будет абсолютно коллегиальное решение. Теоретически сохраняется вероятность, что турнир состоится. Но мы как РФС будем принимать решение только после того, как клубы сформируют определенный консенсус.

С учетом того, что сейчас очень большие проблемы с логистикой, с учетом действующего бойкота многих футбольных объединений по посещению футбольных матчей. Клубы считают экономику. Для проведения или непроведения Кубка РПЛ должно быть принято решение большинством клубов на основании экономической целесообразности и наличия зрительского интереса. Тогда исполком рассмотрит этот вопрос», — передает слова Каменского корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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