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Сегодня, 19:23

Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID

Советник президента РФС Игорь Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Артем Бухаев
Корреспондент

Член Исполкома и советник президента РФС Игорь Каменской рассказал, как прошла встреча с сотрудниками клубов по работе с болельщиками.

«И сегодня мы не можем дать ответы на все вопросы. Все будет понятно после постановления правительства. Сегодня Ашот Рафаилович задавал вопросы об упрощении получения карты болельщиков. Мы получили информацию, будем транслировать ее в органы власти. Будем делать все зависящее, чтобы болельщики понимали — есть две картины мира. По мнению болельщиков, это репрессивная мера, которая мешает болельщикам. По мнению РФС и РПЛ, это постой документ, который сделает полезным получение карты болельщиков. Мы стремимся к идеальной картине мира.

Мы искали ответы на вопросы до принятия. За последнее время все органы власти относились с понимаем к текущей ситуации. Жестких мер не принималось, потому что у клубов нет финансовой возможности.

С осени 2019 года мы задаем вопросы о получении карты болельщика. Все вопросы, которые у вас есть. Но мы это делали, чтобы органы власти понимали наши опасения. Сегодня мы зачитали лишь малую часть вопросов. Представители клубов согласились, что они даже не думали об этом", — заявил Каменской.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
РФС
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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