Чиновник Пак на суде Кокорина и Мамаева ответил на вопрос о шутках про азиатов

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, насколько оскорбительным для него стало поведение компании. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.
– Говорите, что в компании над вами издевательски смеялись. Как это? По каким признакам (это определили)? – вопрос адвоката Ромашова.
– Думаю, что в рамках того контекста, в которым мы существует, это всем понятно.
Судья: – А вы сами можете?
Адвокат Вячеслав Барик: – Я могу, но только после потерпевшего. Еще раз: вы можете отличить издевательский смех от неиздевательского?
– Могу.
– По каким признакам?
В этот момент прокурор Тарасова и адвокат чиновника Шатихина одновременно поднялись со своих мест, адвокаты начали улюлюкать, в зале поднялся шум.
– Когда говорят об азиатах, вы всегда воспринимаете это в свой адрес? – новый вопрос адвоката.
– Нет, не всегда.
– Когда при вас шутят об азиатах, вас это оскорбляет?
– Это зависит от множества факторов. Оценку каждого события человек производит в зависимости от контекста, в котором он находится. Исходя из общего понимания.
– А вы юрист по образованию? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Да, юрист.
– Вы кричите в своей жизни? – вопрос адвоката Барика.
Судья: – Вопрос самый расплывчатый!
– Вы сказали что был скол эмали? В какой части половой (смех в зале), ой, то есть ротовой полости не было? Извините за каламбур, – говорит адвокат.
– Открытых ран не было. Даже если они были, я не обратил на них внимания.
– Когда был удар, вы обнажали зубы? Улыбались?
– Не помню, чтобы я улыбался.
– Вы видели следы зубов на руках Кирилла?
– Нет.
– Я тоже не видел. А когда вы узнали в компании присутствующих футболистов?
– После того, как написал заявление в пресненском ОВД. (Александр Рогулев)