Чиновник Пак на суде Кокорина и Мамаева ответил на вопрос о шутках про азиатов

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых о том, насколько оскорбительным для него стало поведение компании. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– Говорите, что в компании над вами издевательски смеялись. Как это? По каким признакам (это определили)? – вопрос адвоката Ромашова.

– Думаю, что в рамках того контекста, в которым мы существует, это всем понятно.

Судья: – А вы сами можете?

Адвокат Вячеслав Барик: – Я могу, но только после потерпевшего. Еще раз: вы можете отличить издевательский смех от неиздевательского?

– Могу.

– По каким признакам?

В этот момент прокурор Тарасова и адвокат чиновника Шатихина одновременно поднялись со своих мест, адвокаты начали улюлюкать, в зале поднялся шум.

– Когда говорят об азиатах, вы всегда воспринимаете это в свой адрес? – новый вопрос адвоката.

– Нет, не всегда.

– Когда при вас шутят об азиатах, вас это оскорбляет?

– Это зависит от множества факторов. Оценку каждого события человек производит в зависимости от контекста, в котором он находится. Исходя из общего понимания.

– А вы юрист по образованию? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Да, юрист.

– Вы кричите в своей жизни? – вопрос адвоката Барика.

Судья: – Вопрос самый расплывчатый!

– Вы сказали что был скол эмали? В какой части половой (смех в зале), ой, то есть ротовой полости не было? Извините за каламбур, – говорит адвокат.

– Открытых ран не было. Даже если они были, я не обратил на них внимания.

– Когда был удар, вы обнажали зубы? Улыбались?

– Не помню, чтобы я улыбался.

– Вы видели следы зубов на руках Кирилла?

– Нет.

– Я тоже не видел. А когда вы узнали в компании присутствующих футболистов?

– После того, как написал заявление в пресненском ОВД. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live