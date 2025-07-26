Чилийский игрок «Сочи» Сааведра: «Нравится изучать историю России, очень люблю эту страну»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал «СЭ», что изучает историю России.

«Мне нравится изучать историю России, очень люблю эту страну. Сейчас я смотрю лекции на эту тему. Мне очень нравится изучать историю Российской империи, мне подарили книгу об этом периоде истории. Мне очень это интересно», — сказал Сааведра «СЭ».

Сааверда перешел в «Сочи» из «Универсидада» в январе 2024 года. Чилиец провел за российскую команду 52 матча, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Сочи» действует до конца июня 2027 года.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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