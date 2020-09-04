Чидера Эджуке: «Видел некоторые игры Мусы за ЦСКА»

Новичок ЦСКА нападающий Чидера Эджуке сказал, что ранее видел матчи команды с участием Ахмеда Мусы.

— Это настоящие легенды, Чиди Одиа и Ахмед Муса провели много лет в ЦСКА, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — Когда здесь играл Чиди, я был еще слишком маленьким, но когда играл Муса, я видел некоторые игры. У меня не было с ними контактов. Но я много разговаривал о них, и мой агент многое рассказал о клубе, об интересе со стороны армейцев, о том, как долго они за мной следят. Он дал понять, что у клуба серьезные планы в отношении меня. Меня все это воодушевило, я сказал ему, что я хочу перейти в этот клуб, и что если трансфер состоится, буду счастлив играть за ЦСКА.

22-летний футболист ранее перешел из «Херенвена». В текущем сезоне он провел один матч за ЦСКА.