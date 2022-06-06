Червиченко — о словах Федуна о борьбе с «Зенитом»: «Заявления от бессилия»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что команда не могла рассчитывать на чемпионство в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ.

«В простонародии говорят: «Понесли ботинки Митю». Выигранный Кубок теперь выражает желание поговорить. Это примерно такие же заявления, как и с пенальти на последних минутах. То же «Динамо» могло доехать до чемпионства, если бы не сбой в последних турах. Такие заявления делаются от бессилия», — сказал Червиченко «СЭ».

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

«Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.