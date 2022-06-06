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Червиченко — о словах Федуна о борьбе с «Зенитом»: «Заявления от бессилия»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что команда не могла рассчитывать на чемпионство в минувшем сезоне Тинькофф РПЛ.

«В простонародии говорят: «Понесли ботинки Митю». Выигранный Кубок теперь выражает желание поговорить. Это примерно такие же заявления, как и с пенальти на последних минутах. То же «Динамо» могло доехать до чемпионства, если бы не сбой в последних турах. Такие заявления делаются от бессилия», — сказал Червиченко «СЭ».

Леонид Федун. Федун: «Весь чемпионат зациклен на чемпионство одной команды»

По итогам сезона «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

«Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвертый раз стал победителем чемпионата России в качестве тренера.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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