Червиченко: «Самому «Ростову» очень выгодно совмещение постов Карпиным»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «Ростов» не будет увольнять Валерия Карпина в случае поражения от красно-белых в матче 15-го тура РПЛ.

«Ростов» сейчас находится в ужасном положении из-за того, что второй год вынужден передвигаться на автобусах и поездах. Они живут по средствам и продают своих лидеров, чтобы выживать. Посмотрите, сколько при этом футболистов они выпускают или переоткрывают. Взять хоть Ваханию, который до этого играл во второй команде «Зенита», или собственного воспитанника Ланговича. «Ростов» является конвейером по производству игроков.

Как можно за какие-то временные неудачи убирать наставника, тем более который еще возглавляет сборную России. Другое дело, что Карпин немного устает, но это связано со способами переездов в клубе. Самому «Ростову» очень выгодно совмещение постов тренера. Их игроки играют в национальной команде и находятся под его присмотром там. Вспомните аналогичную историю с Романцевым. Тогда был доступ ко всем креативным игрокам и возможности общения с ними», — цитирует RT Червиченко.

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в воскресенье, 12 ноября. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.