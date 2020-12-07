Червиченко — о крупной победе «Спартака»: «Поводов для восторгов нет — взяли свои три очка и взяли»
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1).
«Думаю, особых выводов о «Спартаке» по этому матчу делать не стоит. Потому что мы видели, в каком сейчас состоянии «Тамбов». Понятно, что с учетом всех проблем с финансами и бойкотами команда просто не может добиваться успешного результата в играх с одним из лидеров сезона. Удивительно, что «Тамбов» вообще почти до самого конца матча сопротивлялся и даже имел шансы на ничью. По сути, такого разгрома команда не заслужила. Но поводов для восторгов «Спартаком» тут нет — взяли свои три очка и взяли. Обязательная программа. Главное, что не отпустили свое. Но теперь гораздо важнее, что будет с «Зенитом», — приводит слова Червиченко «Известия».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1096579/aleksei-fomin/o-piat-v-rpl-tri-matcha-v-odin-den-zakonchilis-sverkhrazgromami
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