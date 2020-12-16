Червиченко назвал хренью причину отказа Тедеско продлевать контракт со «Спартаком»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт с красно-белыми.

— Это все эмоции после такого неудачного выступления. Если команда после зимнего перерыва наберет очки и будет в тройке, то никуда он не уйдет, — сказал «СЭ» Червиченко.

— Он аргументировал свое решение не результатами, а ситуацией с коронавирусом.

— Тогда это просто какая-то хрень, отмазка. Логики в привязке к ковиду я не вижу, больше на глупость похоже. Мы берем простую арифметику и видим, что в процентном соотношении в России болеет меньше человек, чем в Италии, Испании, Германии. Нет логики в том, что он ссылается на ковид. Может быть, он набивает себе цену? Парень он изворотливый, ситуацию с подтрибунным диспутом развернул в свою сторону.

(Константин Колмаков)